Исследование: только 9% россиян довольны своим уровнем зарплаты

Только 9% россиян довольны своим уровнем зарплаты, таковы данные исследования сервиса «Работа.ру».

В опросе приняли участие 4,5 тысячи человек старше 18 лет из разных округов страны. Только 9% респондентов выразили удовлетворение текущим уровнем зарплаты. Четверть опрошенных хочет добиться повышения на сумму более 50 тысяч рублей. Еще столько же хотят увеличить доход на 20-30 тысяч рублей.

Пятая часть участников опроса согласна на рост зарплаты в 10-20 тысяч рублей. Еще 14% — на 40-50 тысяч. Десятая часть респондентов ответила, что хотела бы повышения в 30-40 тысяч. И только 7% жителей России остались бы довольны повышением до 10 тысяч рублей, сообщает «РИА Новости».



Ольга Плешкова