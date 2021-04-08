Тарасова высказалась о падениях Загитовой: «У меня к ней претензий нет»

Тренер и телекомментатор Татьяна Тарасова прокомментировала падения олимпийской чемпионки Алины Загитовой в шоу «Чемпионы на льду». Фигуристка не смогла показать чистого проката своей новой программы «Внутренний свет» на музыку Cinematic Orchestra в Москве.

«Загитова обещала показать новую программу — она ее показала. Хотите, чтобы она чисто прокатала ее в первый раз? Новую программу? У меня к ней претензий нет. Да, она нечисто прокаталась, но она ее еще будет катать», — сказала Тарасова.

Фото: Денис Гладков, vk.com/eteritutberidze

Напомним, ранее Алина Загитова и еще несколько ведущих фигуристок России приехали в Казань, где участвовали в шоу «Чемпионы на льду». Видеовлог с казанского выступления был опубликован на канале «Тутберидзе тим».

