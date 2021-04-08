Татарстан вошел в пятерку лидеров по количеству корпоративных банкротств

Татарстан вошел в пятерку лидеров по количеству корпоративных банкротств в первом квартале 2021 года. Соответствующее исследование провел «Федресурс».



Больше всего корпоративных банкротств в первом квартале этого года зафиксировано в Москве (467 случаев), Подмосковье (186), Санкт-Петербурге (177), Свердловской области (85). Замыкает пятерку Татарстан (81). В прошлом году пятое место по количеству банкротств занимал Краснодарский край.

В целом по стране количество корпоративных банкротств в первом квартале этого года снизилось на 8,1% по сравнению с первым кварталом 2020 года, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что в России в I квартале увеличилось число граждан, признанных банкротами. В I квартале текущего года банкротами были признаны 40 569 граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 81,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Лидерами по числу судебных банкротств граждан за первые 3 месяца 2021 года стали Москва — 2 224, Подмосковье — 2 176, Краснодарский край — 2 109, Самарская область — 1 887, Санкт-Петербург — 1 747 и Башкирия — 1 720.

Ольга Плешкова