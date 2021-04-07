В ДУМ Татарстана представили халяльный сухпаек

В ДУМ Татарстана представили халяльный сухпаек татарстанского производства. Продукцию представил учредитель компании «Планета халяль», исполнительный директор национальной ассоциации индустрии «Халяль» Радик Гафуров.



В наборе индивидуального рациона халяльного питания «Наш Татарстан» входят продукты, произведенные на территории республики. Паек включает в себя галеты, консервы с тушеной говядиной, гречневой кашей с говядиной, рисовой кашей с говядиной, печеночным паштетом, казылык, гусь вяленый малосоленый, миндаль, сухофрукты, злаки медовые с изюмом, чак-чак, чай.

Все продукты сертифицированы Комитетом по стандарту «Халяль» ДУМ РТ. Общая энергетическая ценность данного сухого пайка составляет 5 920 ккал и срок годности 5 месяцев.

По словам Гафурова, паек может быть интересен для рыбаков, охотников, а также для тех, кто занимается походно-туристическими увлечениями. Сейчас мощности позволяют собирать до 30 тысяч сухих пайков в месяц.

Ольга Плешкова