УНИКС уступил «Виртусу» в первом матче полуфинала Кубка Европы

Фото: Giulia Pesino - Virtus

УНИКС в гостях уступил итальянскому «Виртусу» (76:80) в первом матче полуфинала Кубка Европы по баскетболу.

Казанцы не слишком удачно действовали в середине первой и второй четвертях, уйдя на большой перерыв, проигрывая с разницей «-8» очков. В третьей четверти УНИКС сравнял, а потом вышел вперед в счете, но из-за собственных ошибок в итоге лишились победы.

Лидер казанской команды Айзейя Канаан набрал 9 очков, реализовав лишь 2 броска из 14 (1/4 — 2-х очковые, 1/10 — 3-х очковые). Самым результативным игроком встречи стал Милош Теодосич, в активе которого оказалось 27 баллов. В составе УНИКСа больше всех набрал капитан команды Джамар Смит — 22 очка.

Следующий матч соперники проведут в Казани 9 апреля. В случае победы УНИКСа команды снова сыграют в Италии, а если победит «Виртус», то итальянцы выйдут в финал турнира. Финалисты Кубка Европы в следующем сезоне сыграют в Евролиге, самой престижной европейской лиге в баскетболе.

Напомним, в четвертьфинале команда Димитриса Прифтиса обыграла в трех матчах краснодарскую команду «Локомотив-Кубань». Подробнее об итогах победной для казанцев серии читайте в материале «Реального времени».