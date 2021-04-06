В селе Бурундуки Кайбицкого района РТ подорвали лед на реке Берля — видео

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В Кайбицком районе Татарстана подорвали лед на реке Берля, чтобы избежать подтопления села Бурундуки, в котором проживает около 600 человек, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. В работах задействовали военных инженеров Минобороны России и подразделения МЧС.



«При взрывных работах свойства льда меняются: он становится рыхлым, тем самым дает максимально большое прохождение воды», — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Татарстану Георгий Баженов.

По данным МЧС, заявки на взрывные работы на водных объектах поступили из 17 районов Татарстана. На данный момент из-за возможных заторов под угрозой затопления 43 населенных пункта.

Ранее профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в Кайбицком районе РТ подтопление может грозить деревне Чутеево.



Он также обратил внимание, что в Татарстане этой весной создаются условия для половодья: аномально высокие температуры и обильные осадки в виде дождя приводят к активному таянию снегов.



Татьяна Демина