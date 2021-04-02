В марте в России уменьшилась добыча нефти на 9,3%

В России в марте текущего года уменьшилась добыча нефти и газового конденсата на 9,3%, до 43,3 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

Снижение связано со стабилизацией рынка в рамках сделки ОПЕК+. Россия имела возможность нарастить добычу нефти на 130 тыс. баррелей в сутки в феврале и марте, другие члены организации в этот период снижали производство нефти.

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Российская добыча снизилась с начала 2021 года на 10,9%, до 125 млн тонн.

Также уменьшился экспорт российской нефти в январе — марте на 17,5% до 52,89 млн тонн. В марте экспорт нефти снизился на 17,6% — до 17,699 млн тонн.

По системе «Транснефть» в январе — марте этого года уменьшился экспорт в дальнее зарубежье на 24,8% — до 38,778 млн тонн, в марте — на 25,4%, до 13,022 млн тонн. В ближайшее зарубежье за 3 месяца нового года экспорт вырос на 246,8% — до 3,597 млн тонн.

Кроме того, уменьшилось производство нефтепродуктов в России в марте 2021 года на 4,4% до 24 млн тонн. На 6,8% сократилась первичная переработка нефтяного сырья в РФ в январе — марте.

Плановое восстановление добычи нефти запланировано странами ОПЕК+ с мая — на 2,1 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что цена на фьючерс нефти марки Brent с поставкой в июне продемонстрировала положительную динамику на лондонской бирже ICE — это связано с решением ОПЕК+ постепенно наращивать нефтедобычу с мая текущего года.

