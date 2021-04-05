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«Зенит-Казань» проиграл «Локомотиву» в первом матче «Финала шести»

19:42, 05.04.2021
«Зенит-Казань» проиграл «Локомотиву» в первом матче «Финала шести»
Фото: vk.com/volleyzenit

«Зенит-Казань» проиграл новосибирскому «Локомотиву» (2:3) в первом матче группового раунда «Финала шести».

Казанцы вели со счетом 2:0, но соперник сумел перевести игру на тай-брейк, где сломил сопротивление команды Владимира Алекно.

Самым результативным игроком в составе казанского «Зенита» стал Максим Михайлов, набравший 27 очков.

Фото: vk.com/volleyzenit

Для выхода в полуфинал «Финала шести» казанцам теперь необходимо завтра обыгрывать кемеровский «Кузбасс», который возглавляет Алексей Вербов.

«Зенит-Казань» — «Локомотив» (Новосибирск) — 2:3 (25:19, 25:23, 22:25, 27:29, 13:15)
Самые результативные: Михайлов (27), Беднож (19), Волков (9) — Лубурич (33), Ивович (13), Куркаев (11).

СпортВолейбол
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