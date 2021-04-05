В Татарстане вакцину от коронавируса получили 148 467 человек

В Татарстане вакцину от коронавируса получили 148 467 человек. За сутки вакцинировались 3 135 человек, из которых 97 595 получили вторую прививку.



Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ).

2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.

3. Единый номер 122.

4. При обращении в МФЦ.

5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Ольга Плешкова