В Татарстане выявили 35 новых случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 35 новых случаев COVID-19. Из них один — завозной, все остальные — контактные. В республике за весь период количество заразившихся достигло 19 597. Об этом сообщает оперштаб.

Госпитализировано 14 человек, 21 заболевший получает лечение на дому.

По 10 заболевших выявили в Казани и Челнах, 3 случая COVID-19 зарегистрировали в Бугульминском районе, по 2 — в Лениногорском, Нижнекамском, Сармановском районах. По одному заболевшему выявили в Азнакаевском, Алексеевском, Лаишевском, Мензелинском, Пестречинском, Тетюшском районах.

За сутки выздоровели 6 пациентов, всего — 16 606 татарстанцев. Еще три пациента с COVID-19 умерло, количество летальных случаев в Татарстане увеличилось до 426.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Татьяна Леухина