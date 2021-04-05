В России могут ввести динамичные дорожные знаки, меняющие параметры в зависимости от погоды

В России могут начать снижать разрешенную скорость на магистралях при сложных дорожных условиях. Для этого на дорогах могут начать устанавливать динамические дорожные знаки и необычную схему комплексов фиксации.

Как передает Autonews.ru, на этих знаках будет меняться предельно разрешенная скорость. Например, на магистралях с допустимой скоростью 90 км/ч знаки будут рекомендовать двигаться не быстрее 70 км/ч. При этом требование знаков может стать обязательным: если их проигнорировать, водители получат штраф.



Сообщается, что разработкой заинтересовались ряд регионов. Она проходит стадию тестирования.

Ранее сообщалось, что для строительства трассы М-12 в Лаишевском районе укрепят сельские дороги.

Ольга Плешкова