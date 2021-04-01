Для строительства трассы М-12 в Лаишевском районе укрепят сельские дороги

С членами рабочей группы по строительству скоростной автотрассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань встретился глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, сообщает пресс-служба района.

На встрече обсудили ряд вопросов, в том числе укрепление местных дорог, по которым будут подвозить стройматериалы. Также был затронут вопрос сбора информации по собственникам паевых земельных участков для оформления договоров выкупа участков, которые попадают в полосу отвода автомобильной дороги.

Фото: laishevo.tatarstan.ru

Планируется построить трассу М-12 за три года. Сейчас проводятся подготовительные работы к строительству четвертого этапа трассы. Строятся временные подъездные дороги, устанавливаются площадки для складирования песка и щебня, обустраиваются строительные площадки, выполняются инженерно-геологические изыскания.

Ранее сообщалось, что при строительстве М-12 не будут нарушать целостность населенных пунктов. На протяжении всей трассы предусмотрено устройство 34 искусственных сооружений, в числе которых 12 мостов и путепроводов, 6 экодуков для прохождения животных, 7 устройств для проезда сельхозтехники.