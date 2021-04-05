В Нижнекамске вахтовый автобус протащил женщину, руку которой зажало в дверях

В Нижнекамске вахтовый автобус протащил женщину, руку которой зажало дверью. Об этом в соцсетях рассказала дочь женщины.

«Самая большая беда нашего города сегодня — общественный транспорт, а именно его отсутствие. Моя мама ежедневно ездит к старенькому дедушке на автобусе и постоянно, изо дня в день, ей приходится высчитывать время, чтобы вовремя выйти на остановку и не упустить почти единственный в городе автобус», — приводит слова Анастасии Артемьевой НТР 24.

Не дождавшись своего автобуса, женщина решила сесть на вахтовый №3, который следует в промзону. Когда женщина решила выйти из него, ее руку зажало. Водитель не заметил этого и протащил ее около 15 метров.

«У нее был жуткий шок и она конечно же не смогла сдержать слез! Вы себе вообще такое представляете? До какого состояния нужно довести город и его внутреннее состояние, что так страдают его граждане?», — возмутилась автор, потребовав от властей решить проблему с общественным транспортом.

Ранее в Казани на улице Тэцевской автобус протаранил машину такси.



Ольга Плешкова