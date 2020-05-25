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Соцсети: на улице Тэцевской в Казани автобус протаранил такси

13:54, 25.05.2020
Соцсети: на улице Тэцевской в Казани автобус протаранил такси
Фото: соцсети

Сегодня в Казани на улице Тэцевской автобус протаранил машину такси. Кадры с места ДТП выложили очевидцы в соцсетях.

По данным пользователей, ДТП с участием автобуса и такси произошло возле Вертолетного завода. Из-за аварии собралась огромная пробка.

На опубликованных кадрах видно, что левая сторона такси оказалась смята. На место прибыла скорая.

Ранее в Татарстане пьяный водитель на Chevrolet Niva врезался в здание станции техобслуживания. Его и пассажира зажало в салоне.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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