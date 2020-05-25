Соцсети: на улице Тэцевской в Казани автобус протаранил такси
Сегодня в Казани на улице Тэцевской автобус протаранил машину такси. Кадры с места ДТП выложили очевидцы в соцсетях.
По данным пользователей, ДТП с участием автобуса и такси произошло возле Вертолетного завода. Из-за аварии собралась огромная пробка.
На опубликованных кадрах видно, что левая сторона такси оказалась смята. На место прибыла скорая.
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