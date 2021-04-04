В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Всего на 4 апреля в республике зафиксировали 19 563 случаев коронавируса, сообщили в федеральном оперштабе .

Выздоровели за весь период 16 597 человека, в том числе 15 за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни 423 татарстанцев



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Ольга Плешкова