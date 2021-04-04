Новости общества

11:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19

11:24, 04.04.2021
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Всего на 4 апреля в республике зафиксировали 19 563 случаев коронавируса, сообщили в федеральном оперштабе .

Выздоровели за весь период 16 597 человека, в том числе 15 за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни 423 татарстанцев

Актуальные новости о пандемии читайте в подборке «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем