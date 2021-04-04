В Казани сняли на видео, как автохам облил грязью детей
В казанском поселке Вознесенском сняли на видео, как автохам облил грязью детей. Ролик опубликовали в соцсети, пользователи возмутились поступком водителя.
На кадрах видно, что автомобиль LADA Largus пошел на обгон. На скорости он облил грязной водой детей, идущих вдоль дороги.
Поступком возмутились пользователи соцсетей. Некоторые предлагают наказать водителя хотя бы за высокую скорость в населенном пункте. Есть и те, кто заступился за автолюбителя: он не мог видеть пешеходов заранее, а когда увидел, то торможение могло обернуться аварийной ситуацией.
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