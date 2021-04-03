В России число привитых от коронавируса превысило 3%

С начала марта в России возросло число привившихся от коронавируса жителей, сообщается в исследовании РБК.



Так, в апреле число привившихся достигает 6,93 млн (4,74% от населения РФ), тогда как почти месяцем ранее количество привившихся хотя бы одним компонентом вакцины, составляло 4,74 млн человек, то есть 3,22%.

Лидерами по доле вакцинированных стали Чукотка, Москва и Ненецкий АО — 7,27%, 6,32% и 6,04% соответственно. Меньше всего прививаются в республиках Северного Кавказа и Удмуртии: доля привившихся там составляет от 0,97% в Дагестане и до трех процентов в Ингушетии.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане от коронавируса провакцинировано 145 332 человека. За сутки прививку получили 3 704 человека.

Маргарита Головатенко