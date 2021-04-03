В Татарстане от коронавируса привились 145 332 человека
В Татарстане от коронавируса провакцинировано 145 332 человека. За сутки прививку получили 3 704 человека, сообщили сегодня в региональном Минздраве.
Записаться на вакцинацию можно пятью способами:
1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ),
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,
3. единый номер 122,
4. при обращении в МФЦ,
5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Ранее в Минздраве рассказали, что в Татарстане нет заболевших коронавирусом после прививки вторым компонентом вакцины.
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