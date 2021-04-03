В Татарстане от коронавируса привились 145 332 человека

Фото: Официальный Татарстан

В Татарстане от коронавируса провакцинировано 145 332 человека. За сутки прививку получили 3 704 человека, сообщили сегодня в региональном Минздраве.



Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ),

2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,

3. единый номер 122,

4. при обращении в МФЦ,

5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Ранее в Минздраве рассказали, что в Татарстане нет заболевших коронавирусом после прививки вторым компонентом вакцины.

Ольга Плешкова