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В Татарстане от коронавируса привились 145 332 человека

13:07, 03.04.2021
В Татарстане от коронавируса привились 145 332 человека
Фото: Официальный Татарстан

В Татарстане от коронавируса провакцинировано 145 332 человека. За сутки прививку получили 3 704 человека, сообщили сегодня в региональном Минздраве.

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ),
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,
3. единый номер 122,
4. при обращении в МФЦ,
5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Ранее в Минздраве рассказали, что в Татарстане нет заболевших коронавирусом после прививки вторым компонентом вакцины.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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