Казанская спортсменка получила 70% ожогов тела при ударе током, сейчас она в крайне тяжелом состоянии

Спортсменку «Казанского училища олимпийского резерва» по легкой атлетике во время пробежки сильно ударило током. Она получила 70% ожогов тела. Сейчас состояние девушки оценивается как крайне тяжелое, сообщил казанский адвокат и правозащитник Еркен Сарсембаев.



По его словам, 1 апреля девушка в компании с другой спортсменкой решили сделать пробежку по лесному массиву «Лебяжье» и обратно в училище. Когда они переходили железнодорожные пути, ее ударило током высокого напряжения.

Сообщается, что в тот же день пострадавшую доставили в ожоговое отделение РКБ. В республиканском Минздраве «Реальному времени» не подтверждают, но и не опровергают эту информацию. С руководством училища оперативно связаться не удалось.

Ранее сообщалось, что в малярном цехе ООО «Завод транспортного электрооборудования» на территории «Татэлектромаша» произошел пожар. Там загорелись бочки с легковоспламеняющимся веществом. В результате пожара пострадал рабочий 1966 года рождения. У него были диагностированы ожоги лица, шеи, туловища и конечностей.

Маргарита Головатенко