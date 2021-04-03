«Рубин» — «Сочи»: Деспотович и Мусаев начнут в старте, Кварацхелия остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Сочи» на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

В составе казанского клуба с первых минут появится полузащитник Леон Мусаев, который составит трио с Дарко Йевтичем и Оливером Абильдгором в центре поля. На острие игру начнет Джордже Деспотович, а на краю атаки выйдут Михаил Костюков и Денис Макаров.

Вернувшийся из сборной Грузии за день до начала матча Хвича Кварацхелия остался в запасе. Также на скамейке запасных игру начнет Олег Шатов.

Фото: vk.com/fcrk

В стартовом составе «Сочи» не оказалось уроженца Казани Эльмира Набиуллина, который начнет игру в запасе. А вот экс-игрок «Рубина» Кристиан Нобоа выйдет с первых минут, а другой бывший футболист казанцев Ибрагим Цаллагов выведет «Сочи» в качестве капитана команды.