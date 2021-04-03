Умер известный казанский врач-диагност Ренат Акберов

Этой ночью умер известный казанский врач Ренат Акберов. О смерти рассказали «Реальному времени» родственники умершего. Акберов ушел из жизни в возрасте 81 год, причиной смерти стала продолжительная хроническая болезнь.

Рената Акберова похоронят сегодня на Ново-Татарском кладбище.

Родился 13 июня 1939 года в Казани. Окончил Казанский медицинский институт (1962). В 1962–1981 годах работал в медицинских учреждениях городов Петропавловск-Камчатский, Казань.



С 1981 года Ренат Акберов преподавал в Казанской медицинской академии. Он известен своими трудами по лучевой диагностике заболеваний, в том числе начальной формы рака желудка. Ренат Акберов был наставником для большинства представителей этого направления медицины в Татарстане.



Доктор медицинских наук (1990), профессор (1993), заслуженный врач Татарстана (1994), заслуженный деятель науки РФ (2005). За одну из своих работ по лучевой диагностике был удостоен именной премии А.Г.Терегулова в 2011 году.