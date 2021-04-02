В Татарстане за год увеличилось число детей с расстройствами аутистического спектра

В Татарстане за год увеличилось количество детей с расстройствами аутистического спектра, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.



На 1 января текущего года в республике с таким расстройством зарегистрированы 870 детей в возрасте от 0 до 17 лет, тогда как в 2019 году такой диагноз ставили 761 ребенку, еще годом ранее — 617 детям. Распространенность расстройств аутистического спектра в Татарстане в 2021-м составляет 103,1 на 100 тысяч детей — в 2019-м она находилась на уровне 90, в 2018-м — 74,5.

Больше всего таких детей живут в наиболее крупных городах РТ: Казани, Челнах, Зеленодольске и Альметьевске.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Ранее сообщалось, что для адаптации детей с расстройствами аутистического спектра в Татарстане пройдет проект «Один дома». Будет использоваться единственная в республике тренировочная квартира для детей с ментальными нарушениями. В дальнейшем опыт по реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра распространят на все муниципалитеты республики. «Реальное время» публиковало материал о перспективах жизни с аутизмом в России.

Маргарита Головатенко