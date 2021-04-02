Госстройнадзор РТ выдал ЗОС новому общежитию Альметьевского нефтяного университета

Инспекция государственного строительного надзора Татарстана (Госстройнадзор РТ) 26 марта выдала положительное заключение о соответствии зданию общежития для студентов и аспирантов Альметьевского государственного нефтяного университета (АГНИ).

Второй корпус общежития рассчитан для проживания 366 студентов. Общая площадь пятиэтажного здания составила 10231,6 кв. метров. В комнатах расположились четыре спальных места. В каждой из них есть небольшая кухня и санузел, а также имеется мебель, кондиционер, микроволновка, холодильник.

Фото: gsn.tatarstan.ru

Также в Альметьевске возводят новый кампус будущей Высшей нефтяной школы. Предполагается, что учебное заведение будет не только вузом для подготовки нефтяных кадров, но и крупным научно-исследовательским центром, в частности, для решения практических задач нефтяной и смежных отраслей.

Фото: gsn.tatarstan.ru

Кампус включает в себя два общежития на 712 мест. Там есть пространства для мероприятий и самоподготовки, лабораторно-исследовательский корпус для 428 сотрудников «ТатНИПИнефти» и учебно-лабораторный комплекс для 1700 студентов и преподавателей АГНИ. На территории планируется построить жилые кварталы на 1,1 тыс. квартир, в том числе и для преподавателей. Также ожидается, что там возведут общественный и спортивный центр, три детских сада и подземный паркинг на 1010 машино-мест. Сейчас там построены общежития и корпус научного блока, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

В этом году досрочно планируется ввести в эксплуатацию общежитие Казанского государственного энергетического университета на 376 мест.



Татьяна Леухина