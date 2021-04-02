Эксперт: рост производительности труда в России в ближайшие годы может быть выше общемирового

Фото: Максим Платонов

В России прирост производительности труда до 2024 года может оказаться выше общемировых показателей. Этому способствуют увеличение мирового спроса на отечественную продукцию добывающей промышленности, наличие высококвалифицированных специалистов, соответствующих технологий и средств.

«Годовой рост производительности труда в мире может ускориться примерно на один процентный пункт в период до 2024 года», — сообщил ТАСС старший партнер в консалтинговой компании McKinsey Яков Сергиенко.

По словам экспертов, повышению производительности труда в мире поспособствуют меры, принятые компаниями и предприятиями в связи с пандемией коронавируса. Основным условием для этого Сергиенко назвал увеличение масштаба корпоративных действий и стабильно высокий спрос.

Фото: Максим Платонов

Наибольший рост производительности, по прогнозу эксперта, ожидается в организациях, работающих в сфере здравоохранения, строительства, информационно-коммуникационных технологий и розничных продаж.

Рост производительности труда на 1 п.п. может увеличить ВВП на душу населения на сумму от $1,5 тысячи в Испании до примерно $3,5 тысячи в США.

О том, как повышают производительность труда в Татарстане, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина