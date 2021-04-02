Сайт бесплатных объявлений «Авито» восстановил работу

Сайт бесплатных объявлений «Авито» полностью восстановил свою работу после сбоя, на который сегодня пожаловались интернет-пользователи.

«Из-за ошибки в работе системы распределения нагрузки между серверами «Авито» в течение двух часов сайт был недоступен для 5% пользователей», — объяснили «Реальному времени» причины неполадок в компании.

По данным сервиса Downdetector, проблемы с сайтом «Авито» начались примерно в 11.30. 88% жаловалось на то, что сайт не работает совсем, 11% пользователей обратили внимание на трудности со входом в систему.

Татьяна Демина