Эксперт: при пессимистичном сценарии пандемия коронавируса закончится через год
При пессимистичном сценарии пандемия коронавируса закончится через год, но при оптимистичном прогнозе она завершится через полгода. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Она отметила, что ученые в апреле прошлого года разработали прогнозы на основе математических расчетов. Эксперт сообщает: «Мы видим, что пока эти расчеты подтверждаются».
Также Пшеничная заявила, что вариант прогноза зависит от соблюдения требований по сдерживанию распространения вируса.
Ранее сообщалось, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован в июле — августа 2021 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.ОбществоМедицина
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