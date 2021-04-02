Эксперт: при пессимистичном сценарии пандемия коронавируса закончится через год

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При пессимистичном сценарии пандемия коронавируса закончится через год, но при оптимистичном прогнозе она завершится через полгода. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она отметила, что ученые в апреле прошлого года разработали прогнозы на основе математических расчетов. Эксперт сообщает: «Мы видим, что пока эти расчеты подтверждаются».

Также Пшеничная заявила, что вариант прогноза зависит от соблюдения требований по сдерживанию распространения вируса.

Ранее сообщалось, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован в июле — августа 2021 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.