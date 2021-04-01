Минтруд РФ: в долгосрочной перспективе 5,5 млн россиян перейдут на удаленку

В Минтруда России рассказали о перспективах дистанционной работы. По оценке ведомства, в долгосрочной перспективе до 10% работающих россиян перейдут на удаленку — это примерно 5,5 млн человек.

В Минтруда РФ напомнили, что на сегодняшний день в России дистанционно работают более 5,5% сотрудников — более 3 млн человек, пишет ТАСС.

Напомним, по данным службы исследований hh.ru, только 39% татарстанцев, работающих по найму, вернулись в офис. C удаленкой попрощались треть женщин и только четверть мужчин. 7% работают в гибридном формате дом — офис.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что в Татарстане по итогам февраля текущего года на 72% выросло число вакансий удаленной занятости по сравнению с показателем февраля 2020 года. В марте доля вакансий, предлагающих удаленную занятость в республике, составила 6%. В среднем по России показатель составляет 7%.



Татьяна Демина