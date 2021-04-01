В ближайшие дни в Татарстане ожидается до +12 градусов

В Гидрометцентре Татарстана представили обзор погоды на ближайшие выходные и начало следующей недели: в республике ожидается температура воздуха до +12 градусов, сильный ветер, снег и дожди.

2 апреля, в пятницу, Татарстан будет находиться под влиянием зоны теплого фронта: сохранится облачная погода с осадками, преимущественно в виде дождя. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, умеренный, местами порывами, которые могут усиливаться и достигать 17 м/с. Ночью ожидается от 0 до +4°С, днем — от +5 до +10°С. Ночью и утром на дорогах местами сохранится гололедица.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

3 апреля, в субботу, Татарстан расположится в теплом секторе циклона, ночью осадки маловероятны. Днем к западным районам республики приблизится атмосферный фронт, местами пройдет небольшой дождь. Ночью прогнозируется -3... +2°С, днем +4—9°С, на востоке республики — до +12°С.

4 апреля, в воскресенье, в Татарстане похолодает: через республику пройдет холодный фронт, ожидается северо-западный ветер, снег и дождь. Ночью синоптики прогнозируют от -4 до +1 градуса, днем от +3 до +8 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

5 апреля, в понедельник, по предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, небольшие осадки смешанного характера сохранятся. Ночью ожидается от 0 до -5°С, днем +3—8°С.

6 апреля, во вторник, в гребне антициклона существенных осадков в Татарстане синоптики не прогнозируют. Ночью температура воздуха составит от 0 до -5°С , днем от +5 до +10°С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в апреле на всей территории России температура будет выше или около нормы.



Татьяна Демина