Гендиректор «Рубина» сообщил о желании сохранить Кварацхелию в команде

«Рубин» будет стремиться оставить полузащитника Хвичу Кварацхелию в казанской команде. Об этом заявил гендиректор казанского клуба Рустем Сайманов.

Функционер не восхищен ростом цены за грузинского футболиста и намерен сохранить лидера команды в составе.

«Для меня Хвича — это твердый игрок основы. Я очень за него рад. Мне нравится, как продвигается его карьера. А для чего должна цена вырасти? У меня же не стоит задача продать его. Моя задача — оставить его в «Рубине» и сделать так, чтобы он играл как можно дольше у меня», — сказал Сайманов.

Рустем Сайманов. Фото: vk.com/fcrk

Накануне Кварацхелия отметился забитым голом в ворота Испании в матче за сборную Грузии. Агент футболиста Мамука Джугели отметил, что его клиент будет готов покинуть казанский «Рубин» в случае получения серьезного предложения от европейских клубов.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются гранды итальянского футбола — «Ювентус» и «Милан». Их представители присутствовали на матче Грузия — Испания.

Подробнее о вариантах продолжения карьеры для Кварацхелии читайте в материале «Реального времени».