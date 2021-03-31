В субботу в Татарстане открывается сезон охоты

В ближайшую субботу в Татарстане открывается весенний сезон охоты. Об этом сообщили в Госкомитете по биоресурсам республики.

С 23 марта в МФЦ выдают разрешения. За один день документы успели оформить больше 2,7 тысячи охотников на общедоступные угодья, что 2,5 раза больше, чем в 2019 году.

Изменились сроки весенней охоты. Согласно новым правилам, на селезней с использованием подсадных уток можно охотиться целый месяц, а не 10 дней, как раньше.

Новые сроки охоты:

С 3 апреля по 6 мая открыта охота на селезней и уток с использованием подсадных (манных) уток.

С 17 по 26 апреля разрешена охота на селезня без подсадной утки и остальную водоплавающую дичь. Таким образом, добывать селезней без использования подсадной утки а также гуся можно 10 календарных дней.

С 24 апреля по 3 мая открыта охота на боровую дичь. Охотиться на вальдшнепа, глухаря и тетерева можно также 10 календарных дней.

Напомним, в 2020 году оборот продукции охоты в Татарстане составил 222 млн рублей, что на 46% выше, чем годом ранее. Глава Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков объяснял, что это связано как с возросшими объемами добычи, так и с увеличением численности животного мира.



Ольга Плешкова