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В России предложили проверить все нотариальные конторы на предмет картельного сговора

06:19, 31.03.2021 1
В России предложили проверить все нотариальные конторы на предмет картельного сговора
Фото: pixnio.com

В России предложили проверить все нотариальные конторы из-за случаев навязывания клиентам услуг. С такой инициативой выступил сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

В обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина Егармин привел в пример ситуацию, когда потребитель приходит к нотариусу с заранее составленным документом, который требует всего лишь заверения подписи лица, что, согласно тарифу на нотариальные действия, стоит около 300 рублей.

При этом с потребителя могут потребовать заново переписать документ у нотариуса, что скажется на стоимости — около 1500 рублей.

«Прошу дать поручения ФАС провести проверку нотариальных контор на предмет картельного сговора, Роспотребнадзору — провести проверку на предмет нарушения прав потребителей, Минюсту — провести проверку соблюдения нотариальными конторами установленных требований законодательства», — приводит текст обращения RT.

Ранее нотариусы назвали самые подделываемые документы в России.

Ольга Плешкова
Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06:51
    А как тогда будут получать миллионные доходы все частные нотариусы, которые действуют от имени Российской Федерации ? Они же уже привыкли к булочке с маслицем, чёрной и красной икре в ежедневном рационе, к дорогим авто, квартирам и домам, похожим на зАмки. А их детки останутся без денежек на ежедневный черный день? Проверять их ну никак нельзя. Другим оббирать население можно, а им нельзя?
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