В России предложили проверить все нотариальные конторы на предмет картельного сговора

В России предложили проверить все нотариальные конторы из-за случаев навязывания клиентам услуг. С такой инициативой выступил сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

В обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина Егармин привел в пример ситуацию, когда потребитель приходит к нотариусу с заранее составленным документом, который требует всего лишь заверения подписи лица, что, согласно тарифу на нотариальные действия, стоит около 300 рублей.

При этом с потребителя могут потребовать заново переписать документ у нотариуса, что скажется на стоимости — около 1500 рублей.

«Прошу дать поручения ФАС провести проверку нотариальных контор на предмет картельного сговора, Роспотребнадзору — провести проверку на предмет нарушения прав потребителей, Минюсту — провести проверку соблюдения нотариальными конторами установленных требований законодательства», — приводит текст обращения RT.

Ранее нотариусы назвали самые подделываемые документы в России.

Ольга Плешкова