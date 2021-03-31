В России предложили проверить все нотариальные конторы на предмет картельного сговора
В России предложили проверить все нотариальные конторы из-за случаев навязывания клиентам услуг. С такой инициативой выступил сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.
В обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина Егармин привел в пример ситуацию, когда потребитель приходит к нотариусу с заранее составленным документом, который требует всего лишь заверения подписи лица, что, согласно тарифу на нотариальные действия, стоит около 300 рублей.
При этом с потребителя могут потребовать заново переписать документ у нотариуса, что скажется на стоимости — около 1500 рублей.
«Прошу дать поручения ФАС провести проверку нотариальных контор на предмет картельного сговора, Роспотребнадзору — провести проверку на предмет нарушения прав потребителей, Минюсту — провести проверку соблюдения нотариальными конторами установленных требований законодательства», — приводит текст обращения RT.
Ранее нотариусы назвали самые подделываемые документы в России.
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