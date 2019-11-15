Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

Федеральная нотариальная палата (ФНП) заявила, что самыми подделываемыми документами являются доверенности. В крупных городах эти документы составляют от 55% до 65% от общего числа подделок, выявляемых нотариусами.

15—20% подделками являются нотариально удостоверенные переводы (переводы с засвидетельствованной нотариусом подписью переводчика). Это документы об образовании, переводы паспортов с искаженными данными. Еще 10—15% поддельных документов приходятся на завещания, договоры купли-продажи и другое.

В целом с января по сентябрь 2019 года по факту подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков было зафиксировано 474 преступления. Это на 17,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет RT.

Напомним, с 5 июля в России изменились правила работы нотариусов, согласно которым упростилось подтверждение права на наследство.