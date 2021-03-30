Стало известно расписание плей-офф ONE Esports Singapore Major 2021. VP сразится с PSG.LGD, и другие пары

Российская организация Virtus.pro сыграет с китайской PSG.LGD в первом раунде плей-офф ONE Esports Singapore Major 2021 по Dota 2. Жеребьевка матчей на вылет состоялась сегодня во время прямой онлайн-трансляции сразу после окончания группового этапа.

Лучший коллектив групповой стадии Thunder Predator сыграет с Team Secret. В других четвертьфинальных парах Fnatic сразится с Evil Geniuses, а Invictus Gaming сыграет с Vici Gaming.

Первый после годичного перерыва турнир «вживую» ONE Esports Singapore Major 2021 проходит с 27 марта по 4 апреля в Синапуре. До того «мейджоры» проходили в онлайн-режиме. Команды разыгрывают $500 тысяч и 2,7 тыс. очков DPC.