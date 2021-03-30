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По трассе М-12 время в пути из Нижнего Новгорода до Москвы и Казани сократится в 1,5—2 раза

18:48, 30.03.2021 1
По трассе М-12 время в пути из Нижнего Новгорода до Москвы и Казани сократится в 1,5—2 раза
Фото: realnoevremya.ru (архив)

После строительства трассы М-12 время в пути из Нижнего Новгорода до Москвы или Казани будет составлять три-четыре часа. Об этом сообщает пресс-служба «Росавтодора».

Сейчас, чтобы добраться из Нижнего Новгорода до Москвы или Казани, на дорогу необходимо потратить 6 часов.

На территории Нижегородской области построят 275 км трассы. Сейчас там развернуты работы по подготовке к строительству четвертого этапа магистрали.

Сегодня «Росавтодор» опроверг «Реальному времени» появившуюся в СМИ информацию о том, что на строительстве скоростной магистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань рабочие устроили забастовку.

На прошлой неделе на нулевом этапе платной трассы М-12 Москва — Казань от МКАД до Орехово-Зуево началась подготовка к возведению основания трассы, в том числе от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до реки Клязьмы.

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