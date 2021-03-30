«Автодор» не подтвердил информацию о забастовке рабочих на трассе М-12

Госкомпания «Автодор» не подтвердила информацию о забастовке на скоростной магистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. На данный момент в Нижегородской области ведутся работы по подготовке к строительству четвертого этапа трассы, обустраивается бытовой городок и площадка для складирования песка и щебня.

«Это позволит сразу после положительного заключения Главгосэкпертизы РФ начать строительство М-12. Все работы ведутся по графику, в штатном режиме», — сообщили «Реальному времени» в «Автодоре».

В компании отметили, что публикация в Нижегородских СМИ о забастовке рабочих на станции Арзамас-1 основана на недостоверной информации, представленной работником субподрядной организации ООО «МеталлоСтройЦентр» Никитой Кожемякиным, которому «достоверно известно, что представленная им информация является ложной».

В компании «ДСК «АВТОБАН» считают, что его действия и действия неустановленных лиц по размещению в СМИ заведомо ложной информации подрывают их деловую репутацию как генподрядчика строительного объекта, и полагают, что они могут быть квалифицированы как клевета по ст. 128.1 УК РФ.

Напомним, в минувшее воскресенье на нижегородском портале «Кстати» появилась публикация о том, что на одном из участков строящейся трассы М-12 Москва — Казань рабочие объявили забастовку якобы из-за того, что людей нанимают на несколько дней, а после этого ищут предлог, чтобы не платить им деньги.

