СМИ: на нижегородском участке М-12 «Москва — Казань» рабочие объявили забастовку

На нижегородском участке строящейся трассы М-12 «Москва — Казань» рабочие объявили забастовку. По их словам, людей нанимают на несколько дней, а после этого ищут предлог, чтобы не платить им деньги, об этом сообщает нижегородский портал «Кстати».

Один из рабочих, пожаловавшийся на произвол работодателя, сообщил позже о поступающих ему угрозах от начальника участка Автандила Кахина.

В компании «Автодор», которая выступает заказчиком работ по строительству трассы, заявили, ситуация никак не отразится на строительстве дороги. За нее ответственны мелкие субподрядчики.

Фото: russianhighways.ru (архив)

Заместитель главы администрации города Арзамаса Александр Галкин назвал ситуацию недопустимой и заявил о необходимости предпринимать сильные меры реагирования.

Рабочие также намерены обратиться в прокуратуру. Но стоит учесть, что они работали без документов.

В понедельник «Автодор» сообщил, что на нулевом этапе платной трассы М-12 Москва — Казань от МКАД до Орехово-Зуево ведется подготовка к возведению основания трассы, в том числе от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до реки Клязьмы.



Татьяна Леухина