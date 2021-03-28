СМИ: на нижегородском участке М-12 «Москва — Казань» рабочие объявили забастовку
На нижегородском участке строящейся трассы М-12 «Москва — Казань» рабочие объявили забастовку. По их словам, людей нанимают на несколько дней, а после этого ищут предлог, чтобы не платить им деньги, об этом сообщает нижегородский портал «Кстати».
Один из рабочих, пожаловавшийся на произвол работодателя, сообщил позже о поступающих ему угрозах от начальника участка Автандила Кахина.
В компании «Автодор», которая выступает заказчиком работ по строительству трассы, заявили, ситуация никак не отразится на строительстве дороги. За нее ответственны мелкие субподрядчики.
Заместитель главы администрации города Арзамаса Александр Галкин назвал ситуацию недопустимой и заявил о необходимости предпринимать сильные меры реагирования.
Рабочие также намерены обратиться в прокуратуру. Но стоит учесть, что они работали без документов.
В понедельник «Автодор» сообщил, что на нулевом этапе платной трассы М-12 Москва — Казань от МКАД до Орехово-Зуево ведется подготовка к возведению основания трассы, в том числе от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до реки Клязьмы.
комментарии
Но честными способами и методами.
Платить за работу надо.