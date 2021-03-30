Новости общества

15:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Приостановлен поиск подрядчиков на расчистку рек в Татарстане

14:56, 30.03.2021
Приостановлен поиск подрядчиков на расчистку рек в Татарстане
Фото: 16.mchs.gov.ru

Приостановлен поиск подрядчиков на расчистку рек в Татарстане за 217,8 млн рублей из-за жалобы. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

С жалобой обратилось ООО «ЦентрПроект» из Краснодара. «Просим провести внеплановую проверку указанной закупки и выдать заказчику предписание о приведении извещения и документации в соответствие с требованиями действующего законодательства», — сообщается в претензии.

Также заявлено: «Заказчик при закупке работ, которые не подпадают под регулирование Градостроительного кодекса РФ, установил требования к участникам о необходимости членства в СРО, в том числе предоставления выписки из реестра, а также незаконно установил требование о предоставлении опыта выполнения работ, чем нарушил ч. 6 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ». Жалоба поступила 22 марта.

Напомним, Татарстан получит на расчистку и очистку водных объектов 217,8 млн рублей. Средства выделят из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Выделять их будут в течение трех лет. Заказчиком выступает Минэкологии республики.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем