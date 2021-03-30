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В Татарстане выявлено 37 новых случаев коронавируса

11:31, 30.03.2021
В Татарстане выявлено 37 новых случаев коронавируса
Фото: Максим Платонов

В Татарстане выявлено 37 новых случаев коронавируса, всего 19 385 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб.

Вылечилось от коронавируса за последние сутки в республике 56 человек, всего — 16 176.

ОбществоМедицина Татарстан
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