В Татарстане выявлено 37 новых случаев коронавируса
В Татарстане выявлено 37 новых случаев коронавируса, всего 19 385 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб.
Вылечилось от коронавируса за последние сутки в республике 56 человек, всего — 16 176.
В Татарстане выявлено 37 новых случаев коронавируса, всего 19 385 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб.
Вылечилось от коронавируса за последние сутки в республике 56 человек, всего — 16 176.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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