Очевидец рассказал, как проходила эвакуация жителей дома в Зеленодольске, где произошел взрыв

Житель соседнего дома рассказал «Реальному времени», как проходила эвакуация жителей дома, где вчера произошел взрыв газа.

«Эвакуация прошла быстро, я вышел примерно через 3 минуты, люди уже выходили, помогали людям выходить. Буквально тут же подъехала полиция, скорая, они начали выводить людей. Где-то ближе к 12 часам эвакуация закончилась. Слава богу, не загорелось ничего», — рассказал мужчина, представившись как «военный».

У пострадавшего дома всего один подъезд, одну из дверей в левом крыле заклинило, говорит мужчина. По его словам, сотрудники МЧС с инструментом выламывали дверь. У соседнего дома пострадали стеклянные окна — те, что без стеклопакетов. Кроме этого пострадали и припаркованные рядом автомобили.

«У моего товарища пострадал автомобиль, его машина стояла в четвертом ряду, ему лобовуху [волной] разбило».

Очевидец рассказывает, что одна из эвакуированных из дома, молодая мать, после произошедшего вышла из дома с истерикой.

«Девчонка одна вышла, она то рыдает, то «ха-ха» ловит, то рыдает, то «ха-ха» ловит. Шок! А медики ходят, ну сделайте укол человеку! Потом то ли родственник, то ли кто подошел, успокоили ее», — вспоминает очевидец.

Что касается предполагаемого погибшего пожилого мужчины, житель соседнего дома рассказал, что тот стал нелюдимым после смерти жены. Говорит, что дедушка мог не выходить из квартиры по 4 дня.

В эти минуты к месту происшествия прибывают еще сотрудники экстренных служб, дорогу перед домом оцепили.

Ольга Плешкова