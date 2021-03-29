При крушении вертолета на Аляске погиб экс-владелец «Эльдорадо»

В районе ледника Кник на Аляске разбился вертолет, сообщают Alaskasnewssource.

В числе погибших оказался Петр Келлнер. Он был самым богатым человеком Чехии, а также основателем и владельцем компании PPF Group. Вместе с ним погибли еще 4 человека. Один — выжил.

Инцидент случился в субботу, но сообщение о катастрофе поступило только в понедельник. Причины произошедшего устанавливаются.

Из-за долгов компании «Эльдорадо» во время финансового кризиса 2008 года PPF выкупил долю в бизнесе. Со временем PPF Group стала абсолютным владельцем ретейлера. Позднее финансовая группа «Сафмар» приобрела «Эльдорадо».

