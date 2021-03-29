Ак Барс Банк проведет бесплатный мастер-класс по использованию опционов

Ак Барс Банк проведет бесплатный онлайн-мастер-класс «Использование опционов и опционных комбинаций для хеджирования валютных и товарных рисков». Мероприятие пройдет 1 апреля в 11 часов по московскому времени.

Спикером выступит эксперт банка с опытом работы на фондовых и деривативных рынках Всеволод Малев. На мастер-классе планируется обсудить ценообразование опционов, их типы и особенности, а также базовые опционные структуры и их использование в хеджировании.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке.

18+

Партнёрский материал