Снять с мели в Суэцком канале контейнеровоз не получилось

Снять с мели контейнеровоз, который заблокировал Суэцкий канал, не получилось. Следующая попытка будет организована во время прилива. Об этом сообщает РИА Новости.

Также будут проведены дополнительные дноуглубительные работы.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз, который перекрыл все судоходство удалось сдвинуть.



Напомним, контейнеровозов Ever Given сел на мель в Суэцком канале во вторник. Судно уперлось носом в один берег, кормой — в другой. Из-за этого все движение по каналу оказалось полностью заблокировано. Цены на нефть выросли на 5% после инцидента. Некоторые эксперты допустили, что из-за простоя кораблей цены на нефть могут повыситься и на 10%



Масштаб инцидента можно наблюдать из космоса. Российский космонавт опубликовал фото застрявшего контейнеровоза в Суэцком канале.

