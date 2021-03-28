В Госдуме отреагировали на видео, на котором дети казанских поселков встали на колени, прося построить школу

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от ЛДПР Максим Зайцев обратился к Минпросвещения и руководству Татарстана с просьбой построить школу для детей двух поселков под Казанью. Об этом пишет «РИА Новости».

По его словам, письма в адрес министра просвещения РФ Сергея Кравцова и президента Татарстана Рустама Минниханова отправят в понедельник.

В своем обращении депутат отмечает, что в срочном порядке нужно подготовить проектно-сметную документацию, построить учебное заведение и обеспечить транспортную доступность к нему.

Фото: fas.gov.ru

Кроме того, Зайцев указал на необходимость провести проверки во всех регионах на наличие школьных учреждений в каждом населенном пункте. Парламентарий обратился к Минпросвещения и к руководству Татарстана с просьбой решить проблему к началу нового учебного года — к 1 сентября.

Сегодня стало известно, что прокурор Татарстана Илдус Нафиков встретился с жителями поселка Привольный после многочисленных жалоб на ролик, где дети попросили у президента школу. Сотрудники надзорного ведомства заверили, что преследования родителей детей, которые приняли участие во флешмобе, и давления со стороны прокуратуры и других правоохранительных органов не будет. Кроме того, прокуроры донесут до президента Татарстана Рустама Минниханова просьбу детей, а также будут контролировать проектирование и строительство школы.



Татьяна Леухина