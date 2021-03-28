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В Госдуме отреагировали на видео, на котором дети казанских поселков встали на колени, прося построить школу

17:54, 28.03.2021 5
В Госдуме отреагировали на видео, на котором дети казанских поселков встали на колени, прося построить школу
Фото: скриншот

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от ЛДПР Максим Зайцев обратился к Минпросвещения и руководству Татарстана с просьбой построить школу для детей двух поселков под Казанью. Об этом пишет «РИА Новости».

По его словам, письма в адрес министра просвещения РФ Сергея Кравцова и президента Татарстана Рустама Минниханова отправят в понедельник.

В своем обращении депутат отмечает, что в срочном порядке нужно подготовить проектно-сметную документацию, построить учебное заведение и обеспечить транспортную доступность к нему.

Фото: fas.gov.ru

Кроме того, Зайцев указал на необходимость провести проверки во всех регионах на наличие школьных учреждений в каждом населенном пункте. Парламентарий обратился к Минпросвещения и к руководству Татарстана с просьбой решить проблему к началу нового учебного года — к 1 сентября.

Сегодня стало известно, что прокурор Татарстана Илдус Нафиков встретился с жителями поселка Привольный после многочисленных жалоб на ролик, где дети попросили у президента школу. Сотрудники надзорного ведомства заверили, что преследования родителей детей, которые приняли участие во флешмобе, и давления со стороны прокуратуры и других правоохранительных органов не будет. Кроме того, прокуроры донесут до президента Татарстана Рустама Минниханова просьбу детей, а также будут контролировать проектирование и строительство школы.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктураОбразование Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 18:22
    В ЖК МЧС нет школы, садиков, дороги.
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  • Анонимно 18:24
    так пусть Москва оплатить на 100% расходов. а не просто учить что делать
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  • Анонимно 18:49
    Очень рады, что в поселке скоро построят школу. Неужели там 1200 детей есть?
    Хотелось, чтобы и в нашем микрорайоне ЖК МЧС было начато строительство школы и детского сада (Казань, ул.Губкина). Здесь к лету 2021 года будет около 4 000 новых квартир. В каждой третьей семье есть дети. Вот и посчитайте.
    Обращались в разные инстанции, но ничего толкового не услышали. Все время одно слышим: " Знаем, помним о вас, но денег нет". Загруженность рядом находящихся школ большая, учатся в две смены. Уважаемые чиновники, услышьте голос народа.
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  • Анонимно 19:56
    Жк мчс и близлежащие дома вынуждены возить детей за тридевять земель в школы, тк вокруг перегружены!
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  • Анонимно 20:03
    Бедные дети ЖК МЧС ходят 1,5 километра туда и 1,5 км обратно через наземный переход по лестнице с тяжелущими ранцами и через гаражи с собаками. Ужас. Дома построили, а школы нет. Скоро ещё 1500 квартир сдадут, а школы нет. СРОЧНО НУЖНА ШКОЛА.
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