В Госдуме отреагировали на видео, на котором дети казанских поселков встали на колени, прося построить школу
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от ЛДПР Максим Зайцев обратился к Минпросвещения и руководству Татарстана с просьбой построить школу для детей двух поселков под Казанью. Об этом пишет «РИА Новости».
По его словам, письма в адрес министра просвещения РФ Сергея Кравцова и президента Татарстана Рустама Минниханова отправят в понедельник.
В своем обращении депутат отмечает, что в срочном порядке нужно подготовить проектно-сметную документацию, построить учебное заведение и обеспечить транспортную доступность к нему.
Кроме того, Зайцев указал на необходимость провести проверки во всех регионах на наличие школьных учреждений в каждом населенном пункте. Парламентарий обратился к Минпросвещения и к руководству Татарстана с просьбой решить проблему к началу нового учебного года — к 1 сентября.
Сегодня стало известно, что прокурор Татарстана Илдус Нафиков встретился с жителями поселка Привольный после многочисленных жалоб на ролик, где дети попросили у президента школу. Сотрудники надзорного ведомства заверили, что преследования родителей детей, которые приняли участие во флешмобе, и давления со стороны прокуратуры и других правоохранительных органов не будет. Кроме того, прокуроры донесут до президента Татарстана Рустама Минниханова просьбу детей, а также будут контролировать проектирование и строительство школы.
комментарии
Хотелось, чтобы и в нашем микрорайоне ЖК МЧС было начато строительство школы и детского сада (Казань, ул.Губкина). Здесь к лету 2021 года будет около 4 000 новых квартир. В каждой третьей семье есть дети. Вот и посчитайте.
Обращались в разные инстанции, но ничего толкового не услышали. Все время одно слышим: " Знаем, помним о вас, но денег нет". Загруженность рядом находящихся школ большая, учатся в две смены. Уважаемые чиновники, услышьте голос народа.