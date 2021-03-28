Прокурор Татарстана Илдус Нафиков встретился с жителями поселка Привольный после флешмоба в снегу
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков встретился с жителями поселка Привольный после многочисленных жалоб на ролик, где дети попросили у президента школу. Встреча состоялась при помощи старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Руслана Галиева.
На приеме у прокурора Татарстана жители поселка рассказали о своей проблеме — неисполнении решений суда и нарушении прав детей на безопасность и доступное образование.
Сотрудники надзорного ведомства заверили, что преследования родителей детей, которые приняли участие во флешмобе, и давления со стороны прокуратуры и других правоохранительных органов не будет. Просьбу детей донесут до президента Татарстана Рустама Минниханова.
Во встрече также принял участие прокурор Казани Олег Дроздов. Он сообщил, что до сентября 2021 года в поселке запустят общественный транспорт, а также выделят деньги на строительство тротуаров и освещения до улицы Юмарт и по улице Большой.
Кроме того, Нафиков выслушал личные жалобы жителей поселка. Он попросил проконтролировать надзорное ведомство, чтобы дети, живущие в поселке Салмачи, могли так же без разграничения по районам относиться к школе. Также прокуратура берет на контроль проектирование и строительство школы, сообщается на странице поселка в Instagram.
На этой неделе в соцсетях появился видеоролик, в котором дети выстроили своими телами слово «школа». На акцию отреагировали в казанском Кремле: руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова заявила, что в руководстве республики знают, что есть проблема в поселках Привольный и Вишневка, жители которых требуют построить школу. Однако такая акция — не вариант решения проблемы. На кону не должно стоять здоровье детей, отметила она.
Прокуратура Татарстана сообщила о начале проверки своевременности и полноты принимаемых местными властями мер по обеспечению населения пассажирским транспортом и социальной инфраструктурой.
Власти Казани же планируют начать проектирование школы на 1 224 места в поселке Привольный. Она должна решить проблему сразу для четырех поселков — Привольного, Вишневки, Новой Вишневки и Салмачей.
комментарии
Сама я против, что дети встали на колени, этого делать нельзя. Не потому, что заболеют и простудятся. За такой маленький промежуток времени ничего с детьми не случится. Нельзя терять человеческое достоинство. Не осуждаю, понимаю, что это была вынужденная мера.
Хочется напомнить чиновникам, что и в нашем микрорайоне ЖК МЧС (г.Казань, ул.Губкина) нужны школа и детский садик. К лету 2021 года будет около 4 000 новых квартир. В каждой третьей семье есть дети. Обращались в разные инстанции, но ничего успокаивающего не услышали. Все время слышим одни слова: "Знаем, помним о вас, но денег нет". Детям придется в три смены учиться?
На квартал школа, несколько садиков, на несколько кварталов поликлиника, библиотека, и т.п.....
А сейчас строятся по сути гетто разной комфортабельности
Про нормы по соц. Объектам как то позабыли главное точечная застройка и бабло срубить.
Ну меценат построит за бюджетные деньги элитную нац. школу или гимназию.