Прокурор Татарстана Илдус Нафиков встретился с жителями поселка Привольный после флешмоба в снегу

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков встретился с жителями поселка Привольный после многочисленных жалоб на ролик, где дети попросили у президента школу. Встреча состоялась при помощи старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Руслана Галиева.

На приеме у прокурора Татарстана жители поселка рассказали о своей проблеме — неисполнении решений суда и нарушении прав детей на безопасность и доступное образование.

Сотрудники надзорного ведомства заверили, что преследования родителей детей, которые приняли участие во флешмобе, и давления со стороны прокуратуры и других правоохранительных органов не будет. Просьбу детей донесут до президента Татарстана Рустама Минниханова.

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Во встрече также принял участие прокурор Казани Олег Дроздов. Он сообщил, что до сентября 2021 года в поселке запустят общественный транспорт, а также выделят деньги на строительство тротуаров и освещения до улицы Юмарт и по улице Большой.

Кроме того, Нафиков выслушал личные жалобы жителей поселка. Он попросил проконтролировать надзорное ведомство, чтобы дети, живущие в поселке Салмачи, могли так же без разграничения по районам относиться к школе. Также прокуратура берет на контроль проектирование и строительство школы, сообщается на странице поселка в Instagram.



На этой неделе в соцсетях появился видеоролик, в котором дети выстроили своими телами слово «школа». На акцию отреагировали в казанском Кремле: руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова заявила, что в руководстве республики знают, что есть проблема в поселках Привольный и Вишневка, жители которых требуют построить школу. Однако такая акция — не вариант решения проблемы. На кону не должно стоять здоровье детей, отметила она.



Прокуратура Татарстана сообщила о начале проверки своевременности и полноты принимаемых местными властями мер по обеспечению населения пассажирским транспортом и социальной инфраструктурой.



Власти Казани же планируют начать проектирование школы на 1 224 места в поселке Привольный. Она должна решить проблему сразу для четырех поселков — Привольного, Вишневки, Новой Вишневки и Салмачей.

