Минниханову представили проекты участники кадрового резерва Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с участниками кадрового резерва республики. Они представили 20 проектов, которые актуальны и востребованы для региона.

Встреча состоялась в Доме правительства РТ. Участники представили проекты в сфере транспортной инфраструктуры, образования и молодежной политики, в реализации социальной политики, цифровизации и IT-отрасли. Также среди них были предложения в развитии реального сектора экономики, повышения качества взаимодействия с гражданами, противодействия коррупции.

Фото: president.tatarstan.ru

Все резервисты разрабатывали проекты под руководством своих наставников. Ими были: премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин и другие, сообщает пресс-служба президента РТ.

С 11 марта в Казани стартовал открытый конкурс по формированию кадрового резерва для образовательных учреждений (школ, детсадов, учреждений допобразования).

