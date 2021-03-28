Работодатели смогут получить субсидию при трудоустройстве безработных

Работодатели смогут получить субсидию при трудоустройстве безработных. Она направлена на частичную компенсацию затрат работодателя на зарплату из числа трудоустроенных безработных граждан, которые отвечают следующим критериям:

а) на 1 января 2021 г. зарегистрированы в качестве безработных граждан в органах службы занятости;

б) на дату направления органами службы занятости для трудоустройства к работодателю являлись безработными гражданами.

Субсидия предоставляется в размере МРОТ увеличенный на сумму страховых взносов на каждого трудоустроенного безработного гражданина, по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты трудоустройства.