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Работодатели смогут получить субсидию при трудоустройстве безработных

23:23, 28.03.2021
Работодатели смогут получить субсидию при трудоустройстве безработных
Фото: mtsz.tatarstan.ru

Работодатели смогут получить субсидию при трудоустройстве безработных. Она направлена на частичную компенсацию затрат работодателя на зарплату из числа трудоустроенных безработных граждан, которые отвечают следующим критериям:

  • а) на 1 января 2021 г. зарегистрированы в качестве безработных граждан в органах службы занятости;
  • б) на дату направления органами службы занятости для трудоустройства к работодателю являлись безработными гражданами.

Субсидия предоставляется в размере МРОТ увеличенный на сумму страховых взносов на каждого трудоустроенного безработного гражданина, по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты трудоустройства.

ЭкономикаОбщество
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