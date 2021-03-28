В школах появятся учебники истории под редакцией Мединского

Фото: Максим Платонов

Министерство просвещения РФ одобрило учебники по российской и всеобщей истории под редакцией помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

В конце апреля — начале мая будут напечатаны первые учебники.

«Надеемся, наши школы, не только московские, но и школы регионов, они будут получать этот учебник, который будет в помощь и учителям, и ученикам», — сказал Мягков.

Во всех учебниках предусмотрена система ссылок на профильные ресурсы в интернете, даются советы, какие книги и фильмы помогут лучше закрепить ту или иную тему.

Сообщается, что в будущем учебники будут дополнены материалами с использованием мультимедийных технологий.

Ранее Владимир Мединский занимал пост министра культуры России. В свой последний рабочий день он подписал благодарственное письмо Комитету РТ по охране объектов культурного наследия.

