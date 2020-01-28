Мединский в последний рабочий день подписал благодарность Комитету РТ по охране объектов культурного наследия

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Экс-министр культуры России Владимир Мединский в свой последний рабочий день подписал благодарственное письмо Комитету РТ по охране объектов культурного наследия. Его показали на коллегии ведомства.

Представитель Минкульта РФ Глеб Петухов отметил, что данное письмо теперь является раритетом.

Ранее сообщалось, что Мединский за день до отставки с поста министра культуры РФ поручил запретить показ голливудских фильмов на майские праздники. Впоследствии Владимир Путин назначил его помощником президента России.