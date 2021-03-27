Контейнеровоз в Суэцком канале удалось сдвинуть

В Суэцком канале удалось сдвинуть контейнеровоз, который перекрыл все судоходство. Сейчас предпринимаются попытки окончательно снять его с мели, пишет ТАСС.

— Застрявшая в песке носовая часть судна начала двигаться. Сейчас предпринимаются попытки окончательно отвести его от берега, - сообщил информагентству источник.

Сегодня газета Wall Street Journal уже сообщала, что снятие с мели контейнеровоза Ever Given может произойти уже сегодня.



В российском Кремле заявили, что за помощью в разблокировке Суэцкого канала к России никто не обращался.

Фото: wikimedia.org

Напомним, контейнеровозов Ever Given сел на мель в Суэцком канале во вторник. Судно уперлось носом в один берег, кормой — в другой. Из-за этого все движение по каналу оказалось полностью заблокировано. Цены на нефть выросли на 5% после инцидента. Некоторые эксперты допустили, что из-за простоя кораблей цены на нефть могут повыситься и на 10%.



В МИД России ранее предупреждали, что разблокировка движения через Суэцкий канал может занять несколько недель.



Татьяна Леухина