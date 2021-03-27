Сборная России победила Словению благодаря дублю Дзюбы
Сборная России по футболу обыграла дома Словению (2:1) во втором туре группового раунда квалификации чемпионата мира — 2022.
Россияне первыми открыли счет, точным ударом отметился Артем Дзюба. Несколько минут спустя капитан сборной России удвоил преимущество — он отправил мяч в дальний угол ворот, разобравшись в штрафной площади с несколькими защитниками гостей.
Словенцы сразу же сократили отставание, но на большее соперника россиян не хватило.
Это вторая победа российской сборной в группе Н и команда Станислава Черчесова лидирует в таблице с 6 набранными очками. Ранее россияне обыграли в гостях Мальту со счетом 3:1.
Сборная России — Сборная Словении — 2:1 (2:1, 0:0)
Голы:
1:0 — 26, Дзюба (Кузяев);
2:0 — 35, Дзюба;
2:1 — 36, Иличич (Зайц).
комментарии